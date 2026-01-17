Riapertura della Stazione marrittima Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l' Amministrazione

La riapertura della Stazione marittima di Ancona, prevista per febbraio, rappresenta un passo importante per il rilancio portuale. Confartigianato sottolinea l’importanza di un confronto costruttivo con l’Amministrazione locale per affrontare questioni operative e strategiche. Un dialogo aperto e collaborativo è essenziale per garantire un efficace rilancio delle attività e sostenere lo sviluppo economico della zona portuale.

ANCONA – Nel corso della settimana il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha annunciato che a febbraio si riunirà il tavolo tecnico relativo alla riapertura della Stazione marittima. Saranno presenti anche la Regione Marche, l'Autorità portuale e Rfi. Un'opera prevista, dal sindaco e dal.

Sindaco Ancona, 'sì Rfi a progetto stazione marittima nel 2026' - "Questa mattina c'è stato un vertice con Rfi per quello che riguarda la riapertura stazione marittima ferroviaria. ansa.it

Stazione marittima, l'annuncio di Daniele Silvetti: «A febbraio il tavolo tecnico per le proposte progettuali» (VIDEO) - Parteciperanno all'incontro il Comune di Ancona, la Regione Marche, l'Autorità portuale ed Rfi ... anconatoday.it

Riapertura parcheggi interrati “Park Stazione” – Via Roma Si informa la cittadinanza che i parcheggi interrati del Park Stazione sono stati riaperti e sono nuovamente utilizzabili. Grazie per la collaborazione. - facebook.com facebook

Ferrovie: Ancona, verso la riapertura della Stazione Marittima, Silvetti rilancia il progetto x.com

