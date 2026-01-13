Confartigianato a VicenzaOro 2026 il gioiello italiano a confronto con i mercati internazionali
Confartigianato partecipa a VicenzaOro 2026, l’importante evento dedicato al settore orafo, offrendo un’opportunità di confronto tra le eccellenze italiane e i mercati internazionali. L’evento si svolgerà ad Arezzo il 13 gennaio 2026, evidenziando l’impegno delle imprese artigiane nel promuovere la qualità e la tradizione del gioiello italiano nel contesto globale.
Arezzo, 13 gennaio 2026 – . Dal 16 al 20 gennaio la 72ª edizione della fiera. Parrini (presidente Confartigianato Orafi): "Oltre 100 imprese associate per misurare la tenuta del settore in uno scenario economico complesso” Si svolgerà a Vicenza dal 16 al 20 Gennaio la più importante fiera italiana ed europea per il settore gioielleria e oreficeria. Giunta alla sua 72esima edizione, VicenzaOro ha registrato la domanda di partecipazione di circa 1.300 espositori di cui oltre 700 imprese del gioiello made in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it
