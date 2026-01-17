Repressione in Iran le proteste si fermano E Putin fa da mediatore Si rafforza la presenza Usa

Le proteste in Iran si sono fermate a causa della dura repressione del regime degli Ayatollah. Nel frattempo, la Russia di Putin si propone come mediatore, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche che interessano anche la scena internazionale.

Roma, 17 gennaio 2026 – Prosegue la repressione del regime degli Ayatollah al fine di bloccare le proteste. Nonostante il blackout delle comunicazioni (che potrebbe durare fino a marzo), infatti, trapela dalla Repubblica islamica l’istituzione di fatto di una legge marziale, con città militarizzate, posti di blocco, cittadini fermati senza un motivo apparente e tante persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Secondo l’Iranwire ad Abadan, città nell’est del Paese, “membri Basij (la milizia volontaria del regime, ndr) e agenti armati in borghese sono quasi in ogni angolo delle strade. La città è piena di posti di blocco e, oltre alla repressione e alle uccisioni, l’atmosfera di soffocamento è tale che non è possibile alcuna protesta”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Repressione in Iran, le proteste si fermano. E Putin fa da mediatore. Si rafforza la presenza Usa Leggi anche: Proteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione". Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste Leggi anche: La repressione non ferma le proteste in Iran. Israele in massima allerta per possibile intervento Usa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Per l'Iran i giorni più neri: migliaia di morti nelle proteste e incognite come macigni sul suo futuro; Le proteste in Iran (isolato dal mondo) non si fermano; Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta. Repressione in Iran, le proteste si fermano. E Putin fa da mediatore. Si rafforza la presenza Usa - Internet ancora bloccato, il regime imporrà il blackout almeno fino a fine marzo. msn.com

Iran: la situazione attuale delle proteste e delle repressioni - Negli ultimi mesi, l’Iran ha assistito a una serie di proteste antigovernative che hanno scosso profondamente il paese. notizie.it

Città militarizzate e arresti, così il regime ferma le proteste in Iran - IranWire ha raccolto le testimonianze di iraniani che parlano di una legge marziale di fatto, con città militarizzate, posti di blocco, persone fermate senza motivo mentre gli ospedali sono ancora ... ansa.it

La repressione in Iran, cadaveri fuori dal Centro di diagnostica forense di Kahrizak

Oltre 200 in piazza Nettuno contro la repressione in Iran: «Non strumentalizzate la nostra sofferenza con liberalizzazioni calate dall'alto». Presente anche Patrick Zaki - facebook.com facebook

Iran: la repressione continua ma frenate le esecuzioni pubbliche. Caro spesa: i beni alimentari aumentano più dell’inflazione generale. Ne parliamo con #AldoCazzullo @FrancoBechis @CorradinoMineo @FedericoRuffo @maxlenzitv @3filetti #ReStart con @ x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.