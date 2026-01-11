la repressione non ferma le proteste in iran israele in massima allerta per possibile intervento usa

In Iran, le proteste proseguono nonostante la repressione, con manifestanti che continuano a scendere nelle strade di Teheran. Le manifestazioni, tra le più intense degli ultimi tre anni, si svolgono sotto un blackout di Internet, rendendo difficile il monitoraggio. Intanto, in Israele si registra un elevato stato di allerta in vista di un possibile intervento degli Stati Uniti.

Roma, 11 gennaio 2026 – Ancora una notte di proteste in Iran, dove gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade di Teheran, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento contro la repubblica islamica degli ultimi tre anni, nonostante una repressione forte sotto la copertura di un blackout di Internet, secondo quanto riporta Afp. L'Iran ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle manifestazioni scoppiate due settimane fa nella capitale a causa delle difficoltà economiche e da allora alimentate in tutto il paese con richieste di estromissione delle autorità religiose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

