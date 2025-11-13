Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon | È un'ombra sul suo governo

L'ex premier Matteo Renzi, intervenuto questa sera alla presentazione del libro di Francesco Cancellato 'Il nemico dentro', ha detto che il caso Paragon impedirà a Giorgia Meloni di aspirare al Colle: "Penso che Giorgia Meloni non andrà al Quirinale per colpa di Paragon", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

MATTEO RENZI ISTAT dice che oltre un milione di persone in più (rispetto al 2023) non si curano perché non hanno più soldi. È una sconfitta devastante della buona politica. Cambiamo la Legge di Bilancio, insieme - facebook.com Vai su Facebook

Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo” - L'ex premier Matteo Renzi, intervenuto questa sera alla presentazione del libro di Francesco Cancellato 'Il nemico dentro', ha detto che il caso Paragon ... Riporta fanpage.it

“Autogol gigantesco, cosa ha fatto davvero la Meloni”: Renzi spiega tutto - Le polemiche sulla Manovra e non solo: Renzi fa il punto sulle questioni tra Governo e opposizioni spiegando meglio il quadro generale. Scrive newsmondo.it

Renzi attacca Landini: “Sentirlo parlare di patrimoniale mi fa cadere le gambe. Fa apparire la Meloni come una statista” - “Sentir parlare Landini di patrimoniale – ha detto Matteo Renzi a Un giorno da pecora, su Radio Uno – di mi fa cadere le gambe. blitzquotidiano.it scrive