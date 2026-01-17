Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15, si affrontano Rennes e Le Havre in una sfida valida per il campionato. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati aggiornati, per offrire un quadro completo sulla partita in programma allo Stade de la Route de Lorient.

Ha iniziato il 2026 con il piede giusto il Rennes di Beye che quest’oggi affronta in casa il Le Havre di Digard. Un gran colpaccio quello dei bretoni al Pierre Mauroy contro il Lille, per quella che è la terza vittoria stagionale e vale l’avvicinamento alla zona Champions. Sono solo 2 i punti di distacco dal terzo posto del Marsiglia, e dopo anni di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Le Havre (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Rennes-Le Havre (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa la sfida tra Rennes e Le Havre. In questa partita, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici. Il Rennes, guidato da Beye, ha iniziato bene il 2026, mentre Le Havre, sotto la guida di Digard, cerca di migliorare il suo rendimento. Una partita importante per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide del campionato.

Le Havre-Angers (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Le Havre e Angers si affrontano domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17:15, nel match valido per il diciassettesimo turno di Ligue 1. La sfida rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di avvicinarsi alla zona salvezza. In questo articolo troverai le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati, per seguire con attenzione l'incontro di inizio anno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Rennes-Le Havre (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/1XC5eJx #scommesse #pronostici x.com