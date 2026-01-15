Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata | la 22enne di Padova era scomparsa da 9 giorni

Annabella Martinelli, giovane di 22 anni di Padova, scomparsa il 6 gennaio scorso, è stata rinvenuta senza vita sui Colli Euganei. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione nella comunità locale, e le autorità stanno approfondendo le circostanze del tragico evento.

Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it

