Trovata morta a Siena Miriam Oliviero | la ragazza era scomparsa tre giorni fa

È stata trovata morta Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni scomparsa da Monteroni d'Arbia, nel Senese, tre giorni fa. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto su un tetto non lontano dalla Torre del Mangia, a Siena, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L’ultimo contatto della ragazza con la madre era stato lo scorso martedì, 28 ottobre, quando Miriam aveva chiamato la mamma dalla città. Non avendo più sue notizie, la famiglia il giorno successivo ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche che si sono concentrate in particolare a Siena. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: la ragazza era scomparsa tre giorni fa

