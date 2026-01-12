Toni Servillo arriva a Padova con una drammaturgia di Giuseppe Montesano

Toni Servillo sarà a Padova, al Teatro Verdi, per portare in scena

La stagione dei Fuoriserie al Teatro Verdi di Padova si apre con un ospite amato dal grande pubblico: Toni Servillo è atteso sul palcoscenico con Il fuoco sapiente di Giuseppe Montesano venerdì 16 gennaio alle 20.30. Quello che Servillo porterà sul palco è un monologo. "Il fuoco sapiente degli antichi greci" inaugura la stagione dei "Fuoriserie", la rassegna di sei spettacoli che raccontano il presente.

