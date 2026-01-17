Ravenna, retrocessione da cancellare. Baroncelli alla guida per risalire subito in C.

La Pallanuoto Ravenna si prepara a affrontare il nuovo campionato di Promozione, con l’obiettivo di rinnovare il proprio percorso e tornare rapidamente in serie C. Dopo la retrocessione della scorsa stagione, la squadra si affida alla guida di Baroncelli per rilanciare il club e consolidare la propria posizione nel campionato regionale. Un passo deciso verso il riscatto e il rafforzamento del progetto sportivo.

Ancora scottata dalla retrocessione della scorsa stagione dalla serie C, la Pallanuoto Ravenna si presenta ai nastri di partenza del campionato di Promozione con l’obiettivo di risalire subito di categoria. Tante sono le novità per l’annata sportiva 2026 a cominciare dalla guida tecnica. Vladimir Cukic, da anni alla guida della prima squadra, si occuperà da questa stagione esclusivamente del settore giovanile e al suo posto è stato scelto l’ex capitano Dario Baroncelli che sarà anche giocatore. Nella rosa, che sarà ancora una volta molto giovane seguendo la linea portata avanti dalla società da molti anni, sono stati confermati Falduto, Gjojdeshi e Gambetti, tutti ancora sotto la maggiore età, oltre ai più esperti Cambria, Valentini, Ciccone, Cimatti, Bandini, Monteleone e Natalino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

