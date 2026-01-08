Matilde Baldi uccisa da una Porche che andava a 212 km h arrestato l?uomo alla guida | Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove

È stato arrestato Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche coinvolta in un incidente in cui ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni. La vettura viaggiava a 212 km/h al momento dello scontro, e Vacchina avrebbe tentato di eliminare le prove. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla gestione della scena dell’incidente.

Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche coinvolta nell?incidente che ha ucciso la giovane Matilde Baldi, 20 anni, è stato arrestato. La Procura di. 🔗 Leggi su Leggo.it

