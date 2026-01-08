Matilde Baldi uccisa da una Porche che andava a 212 km h arrestato l?uomo alla guida | Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove
È stato arrestato Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche coinvolta in un incidente in cui ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni. La vettura viaggiava a 212 km/h al momento dello scontro, e Vacchina avrebbe tentato di eliminare le prove. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla gestione della scena dell’incidente.
Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche coinvolta nell?incidente che ha ucciso la giovane Matilde Baldi, 20 anni, è stato arrestato. La Procura di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Matilde Baldi, la Porsche che l'ha travolta e uccisa andava a 212 km/h. «La gara di velocità era iniziata in città»
Leggi anche: L’auto che ha travolto e ucciso la 20enne Matilde Baldi andava a 212 km all’ora
Matilde Baldi, arrestato l’uomo alla guida della Porsche che l'ha uccisa: «Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove» - Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche coinvolta nell’incidente che ha ucciso la giovane Matilde Baldi, 20 anni, è stato arrestato. msn.com
Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che ha provocato la morte di Matilde - Oggi inizia la perizia sui tanti video di sicurezza della tangenziale nel tratto in cui si ipotizza si stesse tenendo la gara di velocità ... lanuovaprovincia.it
Arrestato l’uomo che ha ucciso Matilde viaggiando a 212km/ in Porsche: ha inquinato le prove - Franco Vacchina arrestato per tentato inquinamento prove dopo l’incidente sull’A33 che ha causato la morte di Matilde Baldi. quotidianopiemontese.it
Tra sport ed emozioni il ricordo di Matilde Baldi e l’esposizione del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa - facebook.com facebook
Si sfidavano sull’autostrada Asti-Cuneo. Una delle due auto ha investito una Fiat 500. Matilde Baldi, 20 anni, ha perso la vita dopo 5 giorni di coma. La famiglia ha donato gli organi. La procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.