Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km h arrestato l?uomo alla guida | Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove

Da leggo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Vacchina, proprietario di una Porsche coinvolta nel tragico incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, è stato arrestato. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe cercato di eliminare le prove, mentre si indaga sulle cause dell’accaduto, avvenuto a elevate velocità. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità di chi guida.

