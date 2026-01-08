Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km h arrestato l?uomo alla guida | Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove

Franco Vacchina, proprietario di una Porsche coinvolta nel tragico incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni, è stato arrestato. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe cercato di eliminare le prove, mentre si indaga sulle cause dell’accaduto, avvenuto a elevate velocità. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità di chi guida.

Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che ha provocato la morte di Matilde - Oggi inizia la perizia sui tanti video di sicurezza della tangenziale nel tratto in cui si ipotizza si stesse tenendo la gara di velocità ... lanuovaprovincia.it

Arrestato l’uomo che ha ucciso Matilde viaggiando a 212km/ in Porsche: ha inquinato le prove - Franco Vacchina arrestato per tentato inquinamento prove dopo l’incidente sull’A33 che ha causato la morte di Matilde Baldi. quotidianopiemontese.it

Tra sport ed emozioni il ricordo di Matilde Baldi e l’esposizione del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa - facebook.com facebook

Si sfidavano sull’autostrada Asti-Cuneo. Una delle due auto ha investito una Fiat 500. Matilde Baldi, 20 anni, ha perso la vita dopo 5 giorni di coma. La famiglia ha donato gli organi. La procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale x.com

