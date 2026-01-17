rapina violenta a brescia presa banda multietnica

Nella stazione dei pullman di Brescia, la Polizia di Stato ha arrestato cinque giovani, tra cui due minorenni, responsabili di una rapina violenta. L'intervento ha consentito di assicurare alla giustizia un gruppo multietnico coinvolto in un episodio di criminalità. La notizia evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione di reati nelle aree di maggiore aggregazione.

BRESCIA, 17 GEN – Cinque giovani, due dei quali minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una violenta rapina avvenuta alla stazione dei pullman a Brescia. Il gruppo ha aggredito e rapinato due cittadini pachistani di 25 e 29 anni, ferendone uno in modo serio. L’episodio si è verificato la sera di giovedì scorso. Le vittime, in attesa dell’autobus, sarebbero state avvicinate con un pretesto e poi portate ai piani inferiori della stazione, dove sono state accerchiate e colpite con calci e pugni. I rapinatori si sono impossessati dei portafogli e poi sono fuggiti. Le Volanti hanno rintracciato i responsabili grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini del circuito di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

