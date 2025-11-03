Rapina violenta ai danni di un autotrasportatore palermitano 5 arresti | la mente della banda era un ex pentito
Cinque uomini catanesi sono finiti in manette con l'accusa di avere rapinato due autotrasportatori originari delle province di Palermo e di Enna. L'operazione - effettuata dai carabinieri - è scattata su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania. Le indagini hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
