Rapina sul molo Audace poi ci riprovano in via Svevo | nei guai due minorenni

Due minorenni sono stati coinvolti in episodi di criminalità a Trieste: una rapina sul molo Audace e successivamente minacce con un coltello in via Svevo. Gli episodi sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, che stanno accertando i dettagli e le eventuali responsabilità. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela dei giovani nella città.

Gli aggressori hanno fermato altri due minorenni all’inizio del molo Audace, minacciandoli con l’arma e intimando a uno di essi di dar loro il suo giubbotto. Questi si è dovuto spogliare e ha consegnato l’indumento di marca Un minorenne rapinato sul molo Audace, poi le minacce con un coltello a un altro ragazzo dall’altra parte della città, in via Svevo. I due autori dei reati, anch’essi minori, sono stati infine fermati dalla polizia. Lo riporta Il Piccolo. I fatti sono avvenuti ieri sera, venerdì 16 gennaio: protagonisti due ragazzi, un triestino e uno straniero di seconda generazione, di cui uno armato di coltello. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

