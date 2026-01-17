Rapina sul molo Audace poi ci riprovano in via Svevo | nei guai due minorenni

Due minorenni sono stati coinvolti in episodi di criminalità a Trieste: una rapina sul molo Audace e successivamente minacce con un coltello in via Svevo. Gli episodi sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, che stanno accertando i dettagli e le eventuali responsabilità. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela dei giovani nella città.

Gli aggressori hanno fermato altri due minorenni all'inizio del molo Audace, minacciandoli con l'arma e intimando a uno di essi di dar loro il suo giubbotto. Questi si è dovuto spogliare e ha consegnato l'indumento di marca Un minorenne rapinato sul molo Audace, poi le minacce con un coltello a un altro ragazzo dall'altra parte della città, in via Svevo. I due autori dei reati, anch'essi minori, sono stati infine fermati dalla polizia. Lo riporta Il Piccolo. I fatti sono avvenuti ieri sera, venerdì 16 gennaio: protagonisti due ragazzi, un triestino e uno straniero di seconda generazione, di cui uno armato di coltello.

Le vittime sono due ragazzi minorenni. Sono stati avvicinati nei pressi della base del molo da una coppia di giovani, di cui uno armato di coltello. Uno dei due, dinnanzi alle minacce di essere accoltellato, è stato obbligato a spogliarsi e a consegnare il giubbot

