Rapina un ragazzo sul bus due 15enne finiscono nei guai

Due 15enne sono finiti nei guai per una rapina a bordo di un bus. I carabinieri della stazione di Fidene hanno dato infatti esecuzione a un’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal tribunale per i minorenni di Roma, nei confronti dei due ragazzi, uno dei quali già ristretto presso l’I.P. 🔗 Leggi su Romatoday.it

