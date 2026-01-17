Rapina a Cortina telecamere della gioielleria fuori uso | non saranno utili all' identificazione dei banditi

A Cortina, la gioielleria Cacciari Salvati è stata vittima di una rapina durante la quale i banditi hanno utilizzato una pistola giocattolo e un'ascia. Le telecamere di sorveglianza presenti all'esterno sono risultate fuori uso, rendendo difficile l'identificazione dei responsabili. L'episodio sottolinea le criticità nella sicurezza e la necessità di interventi efficaci per prevenire simili eventi.

CORTINA (BELLUNO) - Una pistola giocattolo e un'ascia. Sono queste le armi utilizzate dai rapinatori per svaligiare la gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina. Gli investigatori non possono contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che risultano «inefficienti». Ma stanno comunque cercando di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto mercoledì mattina, nel pieno centro del paese ampezzano, per stringere il cerchio. Le indagini proseguono a 360 gradi, nella caccia ai malviventi che hanno agito in pieno giorno, a volto scoperto, in quella che è stata riconosciuta come la prima rapina nella storia di Cortina.

