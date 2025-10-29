"Abbandonati o volontariamente sottovalutati?". A chiederselo sono i residenti di via Ancona, i quali hanno dato vita a una raccolta firme, già consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Macerata, per denunciare lo stato di degrado della zona, in particolare vicino alla ferrovia, a ridosso del sottopasso che collega con via Alfieri. Ammontano a circa ottanta le adesioni alla protesta, con tanto di lettera inviata al sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore al decoro urbano Paolo Renna. "Nonostante i tanti solleciti – hanno spiegato i portavoce dell’istanza Elvio Cingolani, Giuseppe Camoranesi, Romeo Renis, Stefano Caraffa e Domenico Sirocchi – i sopralluoghi della polizia locale per constatare l’assoluto degrado, l’accertamento che una parte del terreno abbandonato non fosse di proprietà delle ferrovie ma del Comune, in cinque anni mai un intervento che attenuasse il degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Degrado, ratti e telecamere fuori uso". La protesta dei residenti di via Ancona