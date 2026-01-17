Qui Tredozio e Rocca I sindaci | Poca burocrazia E priorità agli sfollati

Ieri, il commissario Guido Castelli ha visitato Tredozio e Rocca San Casciano, i comuni più colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023. La visita ha evidenziato l’impegno per ridurre la burocrazia e dare priorità alla ricostruzione, con particolare attenzione alle famiglie sfollate nei due territori. Attualmente, 15 nuclei a Tredozio e 22 a Rocca San Casciano sono ancora ospitati altrove, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e concre

La visita ieri mattina ai comuni di Tredozio e Rocca San Casciano dell’ormai commissario alla ricostruzione, il senatore Guido Castelli, è stata molto sentita e seguita, non solo perché sono stati i due comuni più colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023, ma anche perché ancora 15 nuclei familiari – su 37 iniziali – sono sfollati nel paese del Tramazzo e 22 su 25 nel paese della media valle del Montone. Castelli era accompagnato dalla deputata Alice Buonguerrieri (FdI), organizzatrice dell’incontro, e dal consigliere regionale dello stesso partito Luca Pestelli. A Tredozio il commissario, col suo staff di quattro tecnici, è stato accolto dal sindaco Giovanni Ravagli, con i consiglieri Valerio Pierazzoli e Michele Bassetti, dal sindaco di Modigliana Jader Dardi, da Beatrice Fontaine presidente dell’associazione Dimore Storiche Emilia-Romagna, dagli ex sindaci di Tredozio Pierluigi Versari e Luigi Marchi, che è presidente della Casa Protetta, struttura fra le più colpite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

