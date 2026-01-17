Qui la banca versi 4.000 euro Giovane denunciato per truffa

Recentemente, un giovane è stato denunciato per aver tentato di truffare una banca con una richiesta di 4.000 euro. Le truffe online e telefoniche sono in aumento e spesso si presentano con modalità sofisticate. È importante mantenere attenzione e verificare sempre l’identità di chi si comunica, evitando di condividere informazioni sensibili. Ricordarsi di chiudere prontamente le chiamate sospette e di contattare direttamente l’ente di riferimento per confermare eventuali richieste.

Mai abbassare la guardia. Le truffe negli ultimi tempi sono diventate sempre più articolate e mirate: se qualcuno chiama presentandosi come dipendente di un ente, è sempre meglio diffidare, chiudere la chiamata e richiamare il centralino dell’ente in questione, per verificare se la telefonata provenisse davvero da lì. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma dei carabinieri, impegnati ormai da tempo in una campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, hanno scoperto l’ennesimo raggiro telefonico. E stavolta all’autore è andata male: è stato infatti denunciato. I militari della stazione di Faenza Borgo Urbecco, infatti, hanno rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria un giovane incensurato italiano che aveva contattato telefonicamente una ignara vittima fingendosi un dipendente di un noto istituto bancario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Qui la banca, versi 4.000 euro". Giovane denunciato per truffa Leggi anche: Finto dipendente bancario truffa 4mila euro a un anziano: denunciato un giovane Leggi anche: Anziano derubato di 9mila euro su Facebook, il cassiere della banca scopre la truffa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Qui la banca, versi 4.000 euro. Giovane denunciato per truffa. «Qui la banca, versi 4.000 euro». Giovane denunciato per truffa - Le truffe negli ultimi tempi sono diventate sempre più articolate e mirate: se qualcuno chiama presentandosi come dipendente di un ente, è sempre meglio diffidare, chiudere l ... msn.com

Banca Mediolanum - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.