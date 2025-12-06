Anziano derubato di 9mila euro su Facebook il cassiere della banca scopre la truffa

Truffa scoperta, e interrotta, grazie all’intervento della Polizia di Stato e di un dipendente di una filiale piacentina di un istituto bancario.Nella mattinata di ieri gli agenti della Volante sono intervenuti presso una filiale piacentina di un istituto di credito, in quanto un dipendente aveva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

