Quel dolore non è normale | a scuola per riconoscere l' endometriosi e abbattere i tabù

Il dolore durante il ciclo può essere un campanello di allarme. Sabato 17 gennaio, due scuole superiori di Cesena organizzeranno un incontro sull'endometriosi e sulla salute mestruale delle giovani, offrendo informazioni utili per riconoscere eventuali segnali e promuovere una maggiore consapevolezza. Un’occasione per affrontare un tema spesso trascurato, contribuendo a ridurre i tabù e favorire un dialogo aperto tra studenti e professionisti.

Sabato 17 gennaio due istituti superiori di Cesena ospiteranno un incontro dedicato all'endometriosi e alla salute mestruale delle adolescenti. L'iniziativa fa parte di ComprendEndo Informazione nelle scuole, il progetto promosso dall'Associazione progetto endometriosi (Ape Odv) che, attiva da 20 anni, da 14 anni porta nelle classi italiane un'informazione scientificamente corretta su una malattia che riguarda circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Gli istituti scolastici che apriranno le loro aule per ospitare incontri dedicati alla salute mestruale e alla consapevolezza sull'endometriosi sono l'Istituto tecnico agrario "GaribaldiDa Vinci" e l'Istituto tecnico geometri "Leonardo da Vinci.

