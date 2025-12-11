Menopausa senza tabù È normale che cambi l'odore del corpo?

La menopausa rappresenta una fase di trasformazione naturale nella vita di una donna, spesso accompagnata da cambiamenti fisici e sensoriali. Tra questi, alcune donne notano variazioni nell’odore corporeo, incluso quello intimo. In questo articolo, approfondiamo i motivi di questi cambiamenti e sfatiamo i tabù, offrendo informazioni utili e rassicuranti.

C ara Dottoressa Polo, sono in menopausa da circa un anno e mi sono accorta che il mio odore, anche intimo, è cambiato. Non mi riconosco più. È normale? grazie, Marzia Menopausa e sessualità: come vivere al meglio il piacere dopo i 50 anni X Risponde la Dottoressa Cinzia Polo. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la menopausa, con l'obiettivo di restituire alle donne un approccio più libero, informato e positivo. Co-fondatrice e vice-presidente dell'Associazione Menopauseboost, la Dottoressa Polo fa anche parte della Commissione parlamentare istituita per diritti delle donne che ha portato la revisione dei bugiardini all'attenzione sia della Camera dei deputati sia a Montecitorio.