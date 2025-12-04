Buongiorno dottoressa, poco dopo il parto ho iniziato ad avere un dolore persistente al coccige, soprattutto quando sto seduta o mi alzo. Ho letto che può essere una conseguenza del parto: è una cosa che tende a risolversi da sola o servono fisioterapia e controlli specifici? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Dopo il parto è normale avere un forte dolore al coccige?”