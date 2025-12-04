Dopo il parto è normale avere un forte dolore al coccige?

Gravidanzaonline.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno dottoressa, poco dopo il parto ho iniziato ad avere un dolore persistente al coccige, soprattutto quando sto seduta o mi alzo. Ho letto che può essere una conseguenza del parto: è una cosa che tende a risolversi da sola o servono fisioterapia e controlli specifici? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

dopo il parto 232 normale avere un forte dolore al coccige

© Gravidanzaonline.it - “Dopo il parto è normale avere un forte dolore al coccige?”

Argomenti simili trattati di recente

dopo parto 232 normale"Dopo il parto &#232; normale avere un forte dolore al coccige?" - Dopo il parto è normale avere un forte dolore al coccige? Riporta gravidanzaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Parto 232 Normale