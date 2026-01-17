Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende da vari fattori di mercato e dalla componente del Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo base all’ingrosso dell’energia in Italia. Comprendere il funzionamento del PUN e le sue dinamiche è essenziale per valutare le tariffe e le offerte disponibili oggi. In questa guida, analizzeremo i principali aspetti che influenzano il prezzo dell’energia elettrica nel contesto attuale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore di riferimento fondamentale per il mercato libero, su cui si basano le offerte delle principali compagnie energetiche. Al 17 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1257 €kWh (ossia 125,7 euroMWh), in leggera diminuzione rispetto ai mesi precedenti, ma ancora su livelli superiori rispetto alla media storica pre-crisi energetica. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende da diversi fattori: oltre al PUN, vanno aggiunti i costi di commercializzazione, distribuzione, oneri di sistema e le imposte.

