Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Oggi, 26 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,114 €kWh (ossia 114,39 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,05 €kWh (ad esempio il 25 Maggio 2025) e picchi oltre 0,18 €kWh (come l’11 Dicembre 2024). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?