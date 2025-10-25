Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta. Al 25 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1218 €kWh (121,78 €MWh), confermando una fase di relativa stabilità rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

