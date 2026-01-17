Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Wengen 2026 | orari n di pettorale tv

Vinatzer e gli azzurri scenderanno in pista nello slalom di Wengen 2026, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si terrà il [data], con orario di inizio alle [orario], e sarà trasmessa in diretta su [canalepiattaforma]. Alex Vinatzer indosserà il pettorale [numero], insieme ad altri cinque atleti italiani pronti a competere sulla celebre pista svizzera.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino sarà chiamato a rialzare la testa dopo alcuni passaggi a vuoto commessi nelle ultime gare e a ritrovare il morale, quando mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e soltanto un paio di altri slalom all’appello prima dei Giochi. L’azzurro scatterà con il pettorale numero 18: l’obiettivo è quello di risalire la china e centrare un risultato di rilievo, sarà importante portare a casa punti pesanti per sperare di rientrare nel secondo gruppo di merito, anche in vista della rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

