Punti nascita a rischio Giani e Monni | Soglie vecchie di dieci anni servono nuovi parametri
In Toscana, i punti nascita a rischio richiedono una revisione dei parametri di riferimento. Giani e Monni sottolineano come le soglie attuali, datate di oltre dieci anni, non siano più adeguate in un contesto di calo delle nascite e di criticità demografica. La regione invita Roma a riformulare le regole, affinché la rete sanitaria possa garantire servizi essenziali nelle aree più vulnerabili.
FIRENZE – L’Italia non fa più figli e la sanità rischia di pagare il conto. Di fronte a un inverno demografico che gela le statistiche, la Regione Toscana lancia un appello urgente a Roma: i parametri per tenere aperti i punti nascita vanno riscritti. Le regole attuali sono vecchie di dieci anni. Appartengono a un’era geologica diversa. Per il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla salute Monia Monni, mantenere le soglie attuali significa condannare alla chiusura decine di presidi territoriali. La paura è concreta. Il timore è che il Governo replichi lo schema già visto con il dimensionamento scolastico: imporre tagli calati dall’alto, ignorando le necessità delle comunità locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Punti nascita, la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie
Leggi anche: Punti nascita, la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie. Montevarchi sotto la soglia dei 500 parti
Punti nascita, Giani chiede di rivedere le soglie al Governo. Rischio per Campostaggia e Nottola; Punti nascita. La Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie; Allarme punti nascita, rischia anche Cecina. Bimbi di Piombino verso lunghi viaggi; Punto nascita a rischio all'ospedale della Gruccia: la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie.
Punti nascita, l’allarme di Giani: “C’è preoccupazione. Soglie da rivedere” - Timore di chiusure in Toscana: "Diverse realtà sotto i cinquecento parti l’anno" ... noitv.it
Sei punti nascita sotto la soglia minima di parti - TOSCANA: Giani e Monni chiedono al governo di rivedere i parametri a fronte della denatalità: "Faremo di tutto per portare avanti richieste di deroghe" ... toscanamedianews.it
Toscana: Giani, rivedere soglia punti nascita per adeguarsi a inverno demografico - 'Portiamo la soglia da cinquecento a quattrocento parti l'anno per i punti nascita di primo livello e da ... ilsole24ore.com
Il calo delle nascite riaccende l’allarme sui punti nascita di Montepulciano e Poggibonsi... facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.