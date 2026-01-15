Punti nascita a rischio Giani e Monni | Soglie vecchie di dieci anni servono nuovi parametri

In Toscana, i punti nascita a rischio richiedono una revisione dei parametri di riferimento. Giani e Monni sottolineano come le soglie attuali, datate di oltre dieci anni, non siano più adeguate in un contesto di calo delle nascite e di criticità demografica. La regione invita Roma a riformulare le regole, affinché la rete sanitaria possa garantire servizi essenziali nelle aree più vulnerabili.

FIRENZE – L’Italia non fa più figli e la sanità rischia di pagare il conto. Di fronte a un inverno demografico che gela le statistiche, la Regione Toscana lancia un appello urgente a Roma: i parametri per tenere aperti i punti nascita vanno riscritti. Le regole attuali sono vecchie di dieci anni. Appartengono a un’era geologica diversa. Per il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla salute Monia Monni, mantenere le soglie attuali significa condannare alla chiusura decine di presidi territoriali. La paura è concreta. Il timore è che il Governo replichi lo schema già visto con il dimensionamento scolastico: imporre tagli calati dall’alto, ignorando le necessità delle comunità locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Punti nascita, la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie Leggi anche: Punti nascita, la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie. Montevarchi sotto la soglia dei 500 parti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Punti nascita, Giani chiede di rivedere le soglie al Governo. Rischio per Campostaggia e Nottola; Punti nascita. La Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie; Allarme punti nascita, rischia anche Cecina. Bimbi di Piombino verso lunghi viaggi; Punto nascita a rischio all'ospedale della Gruccia: la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie. Punti nascita, l’allarme di Giani: “C’è preoccupazione. Soglie da rivedere” - Timore di chiusure in Toscana: "Diverse realtà sotto i cinquecento parti l’anno" ... noitv.it

Sei punti nascita sotto la soglia minima di parti - TOSCANA: Giani e Monni chiedono al governo di rivedere i parametri a fronte della denatalità: "Faremo di tutto per portare avanti richieste di deroghe" ... toscanamedianews.it

Toscana: Giani, rivedere soglia punti nascita per adeguarsi a inverno demografico - 'Portiamo la soglia da cinquecento a quattrocento parti l'anno per i punti nascita di primo livello e da ... ilsole24ore.com

Il calo delle nascite riaccende l’allarme sui punti nascita di Montepulciano e Poggibonsi... facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.