Sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra RB Lipsia e Bayern Monaco, due delle principali squadre della Bundesliga. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote ante partita e i pronostici aggiornati, per un’analisi accurata di un incontro che può influenzare la classifica del campionato tedesco.

Gran finale di questo sabato di Bundesliga che vede la sfida tra il RB Lipsia e la capolista Bayern Monaco. I Roten Bullen di Werner vengono dalla vittoria sul Friburgo con il più classico dei risultati, vincendo la prima gara dell’anno solare dopo il rinvio della gara contro il St. Pauli. Terzo posto confermato a -4 dal Borussia Dortmund, che ha comunque una gara. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Bayern Monaco (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Colonia - Bayern Monaco in Diretta Streaming | IT; Bundesliga: 17^ giornata, i risultati di ieri (vincono le squadre di casa), il programma completo; Bundesliga. Stasera Ausbrug-Union Berlino chiuderà la 17^ giornata di andata, la situazione aggiornata; Bundesliga. Stoccarda- Eintracht Francoforte apre la 17^ giornata, il programma completo.

Pronostico RB Lipsia vs Bayern München – 17 Gennaio 2026 - Il confronto tra RB Lipsia e Bayern München accende la Bundesliga del 17 Gennaio 2026, con calcio d’inizio alle 18:30 al Red Bull Arena. news-sports.it

Prossime partite e calendario completo Bayern-monaco - Visualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 Bayern- sport.virgilio.it

BUNDESLIGA - 16a GIORNATA Il Bayern Monaco vola a +11 dal Borussia Dortmund. Lo Stoccarda appaia Lipsia e Bayer Leverkusen al quarto posto. I Tori però hanno una partita in meno. L'Hoffenheim resta sesto nonostante il - facebook.com facebook

In #Bundesliga il #Bayern domina con 11 punti di distanza dalla seconda in classifica Quando siamo alla sedicesima giornata di campionato, il discorso Scudetto pare poter esser già archiviato x.com