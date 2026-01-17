Promozione e Prima Categoria Riccione un punto nel posticipo Oggi di scena Victoria-Superga

La partita tra Riccione e Diegaro, disputata nel recupero della prima giornata di ritorno, si è conclusa con un pareggio 5-5. La sfida, giocata a Riccione, ha offerto un risultato equilibrato e appassionante, senza influire significativamente sulle posizioni di classifica. Un incontro che ha dimostrato impegno e determinazione delle squadre, offrendo agli spettatori un avvincente punto nel calendario della Promozione e Prima Categoria.

La gara tra Riccione e Diegaro ha chiuso il recupero della prima giornata di ritorno. Ed è finita con un pareggio che, però, non ha fatto annoiare (5-5). Per la squadra della Perla Verde sono andati a bersaglio Diop, Cremonini e Pasolini (tris per lui). Classifica aggiornata: Misano 36; Savignanese 35; Vis Novafeltria 32; Stella, Bakia 31; Cervia United, Riccione 29; Diegaro, San Pietro in Vincoli 25; Roncofreddo 24; Gambettola 23; Civitella 22; Reno 17; Bellaria Igea Marina 16; Classe 14; Bellariva Virtus 12; Bagnacavallo 11. In Prima Categoria si parte oggi con l’anticipo tra Victoria e Superga ’63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione e Prima Categoria. Riccione, un punto nel posticipo. Oggi di scena Victoria-Superga Leggi anche: Prima categoria. Girometti nuovo mister del Victoria Leggi anche: Promozione e Prima categoria. Oggi in campo alle 14.30 per la nona giornata. Domani l’Aurora Treia riceve la Vigor Montecosaro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Riccione Calcio 1926 vs Misano, il tabellino; La Polisportiva Riccione debutta in Serie C contro la corazzata Lodi; Spettacolo e gol a Diegaro: 5-5 con il Riccione in una partita da ricordare; Riccione è tornata in ballo: boom di presenze. Promozione e Prima Categoria. Riccione, un punto nel posticipo. Oggi di scena Victoria-Superga - La gara tra Riccione e Diegaro ha chiuso il recupero della prima giornata di ritorno. sport.quotidiano.net

A 44 anni Jeda rimette gli scarpini ai piedi: giocherà nel Riccione in Prima Categoria - A distanza di quasi cinque anni dalla sua ultima esperienza da calciatore, con la maglia del Muggiò, e dopo due esperienze da allenatore con la Vimercatese e con l’Under 17 del Lecco, l’attaccante ... tuttomercatoweb.com

Pallanuoto. Riccione riparte dalla C: "Obiettivo salvezza» - Alla vigilia dell’inizio del campionato, la prima squadra della ... ilrestodelcarlino.it

Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi Solierese-V. Camposanto e Junior Finale-Rivara. Medolla San Felice e Mirandolese ospitano Sammartinese e Colombaro Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.