Promozione e Prima categoria Oggi in campo alle 14.30 per la nona giornata Domani l’Aurora Treia riceve la Vigor Montecosaro
Partite e arbitri in Promozione e Prima categoria. Promozione. Oggi alle 14.30: Porto Sant’Elpidio-Azzurra Mariner: Caporaletti di Macerata; Borgo Mogliano-Azzurra Colli: Chenouf di Pesaro; Casette Verdini-Castel di Lama: Campoli di Ancona; Grottammare-Palmense Fermana: Liso di Ancona; Monticelli-Camerino: Del Piccolo di Pesaro; Settempeda-Elpidiense Cascinare: Domizi di Macerata; Corridonia-Monturano (ore 15): Bartomioli di Pesaro. Domani alle 15: Aurora Treia-Vigor Montecosaro: Alice Gagliardi di San Benedetto. Classifica. Aurora Treia 20; A. Mariner 18; Settempeda 17; Monturano 16; A. Colli 15; Camerino 14; P. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
