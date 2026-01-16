Pizza in Italia il settore vale 15 mld 50 mila imprese e 300 mila addetti Margherita costo medio | 7,04 euro

Il settore della pizza in Italia ha un valore annuale stimato di 15 miliardi di euro, con circa 50.000 imprese e 300.000 addetti. La pizza margherita, con un costo medio di circa 7,04 euro, rappresenta un elemento centrale di questa economia. In occasione del World Pizza Day, si sono presentati a Roma i dati del primo anno dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, istituito per approfondire questo importante patrimonio culturale e produttivo.

Vale 15 miliardi di euro l’anno il comparto della pizza in Italia. Il dato è offerto oggi in occasione del World Pizza Day del 17 gennaio e con la presentazione a Roma, nella sede del Cnr, dei risultati del primo anno di attività dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, istituito dall’Università degli Studi di NapoliParthenope con il dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culrurale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Dsu), Associazione Verace Pizza Napoletana e Fipe Confcommercio Regione Campania. Il report economico presentato sul valore e fatturato del comparto, segnala che il settore è composto, secondo dati Fipe, da più di 50mila pizzerie, oltre 300mila addetti e oltre 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

