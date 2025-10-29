Colpo notturno in un negozio | rubati 9 mila euro danni per oltre 15 mila
Furto con scasso nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre a Dignano. I malviventi hanno preso di mira il punto vendita SL Factory – specializzato in articoli per la casa – situato in via Maseris, nella frazione di Carpacco, all’interno del complesso commerciale “Le Torri”, nei pressi della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
