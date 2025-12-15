Case vacanze sul litorale domizio occupate dai rom

Recenti episodi segnalano un aumento di furti nelle case vacanze sul litorale domizio, perpetrati da gruppi di rom che forzano i cancelli con flex a batteria. Una volta entrati, si impossessano delle abitazioni, creando allarme tra i residenti e i proprietari. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla necessità di interventi efficaci per tutelare le proprietà.

Forzano i cancelli d'ingresso con l'utilizzo di flex a batteria e una volta che il lucchetto cade giù si impossessano dell'abitazione.E' la situazione di degrado che si sta verificando a Mondragone, località Sancello dove alcuni appartenenti ad una comunità Rom si stanno impossessando di ville. Casertanews.it

LA CASA SULLA BAIA - CASA VACANZE

#Tutelaturismo, da inizio anno oltre 5mila #controlli: tra le irregolarità case vacanze trasformate in alberghi e attività totalmente abusive Sempre più alta l’attenzione della #PoliziaRomaCapitale nel settore dell’accoglienza turistica, con controlli volti a contrasta - facebook.com facebook