Ripartono i lavori per il Polo pediatrico di Palermo | svolta dopo 14 anni di attesa

Ilfogliettone.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di attesa e lo stop dovuto al fallimento della precedente impresa appaltatrice, il progetto del nuovo Polo pediatrico di eccellenza di Palermo entra finalmente nella fase operativa. Invitalia, per conto della Regione Siciliana, ha aggiudicato la gara d’appalto al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Matarrese spa, segnando un passo decisivo verso la realizzazione di una delle infrastrutture sanitarie più importanti del Mezzogiorno. Un’opera strategica per la sanità dell’Isola. Il nuovo ospedale, con un investimento complessivo di 170 milioni di euro, è destinato a diventare un punto di riferimento regionale per la cura e la ricerca in ambito pediatrico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

