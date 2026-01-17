Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, rappresentato dal valore PSV, è un indicatore importante per il mercato energetico. Al 16 gennaio 2026, il prezzo si attesta a 0,336 euro per metro cubo, equivalenti a circa 35,24 euro per megawattora. Questa cifra fornisce un quadro aggiornato delle condizioni di mercato e delle tendenze attuali nel settore del gas naturale in Italia.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 16 Gennaio 2026, è pari a 0,336 euroSmc (equivalente a 35,24 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale, influenzando sia i contratti all’ingrosso che le tariffe per i consumatori finali. L’andamento recente del PSV mostra una fase di relativa stabilità, con leggere oscillazioni attorno ai 35 euroMWh (0,334 euroSmc). Dopo una crescita osservata tra il 13 e il 14 Gennaio 2026, con un picco a 37,15 euroMWh (0,353 euroSmc), il prezzo è tornato a scendere, riportandosi su valori più contenuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

