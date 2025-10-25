Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 24 Ottobre 2025, è pari a circa 0,312 euroSmc. Il prezzo medio giornaliero registrato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) è stato di 32,93 euroMWh, che convertito secondo il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc, corrisponde a circa 0,312 euroSmc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi di metà mese. Dopo aver toccato valori superiori a 35 euroMWh (circa 0,327 euroSmc) tra il 20 e il 22 Ottobre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, tornando sotto quota 33 euroMWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

