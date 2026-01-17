Presentano le fatture ma hanno debiti col Comune per tasse e multe pagamenti bloccati a 80 Asacom

Alcuni assistenti ai disabili delle scuole, con pagamenti relativi a ottobre e novembre, hanno le fatture presentate ma sono in attesa di pagamento a causa di debiti del Comune per tasse e multe. Le procedure di compensazione, previste dal regolamento delle Entrate, impediscono temporaneamente il saldo, causando blocchi sui pagamenti a circa 80 assistenti.

Un gruppo di assistenti ai disabili nelle scuole attende ancora il saldo dei mesi di ottobre e novembre: "Pronti a scioperare". L'assessore Tamajo: "L'85% degli operatori ha ricevuto le somme prima di Natale e nei prossimi giorni arriveranno anche le quote di dicembre. La compensazione riguarda pochi casi ed è prevista dalla legge". I pagamenti a un'ottantina di assistenti ai disabili nelle scuole, relativi ai mesi di ottobre e novembre scorsi, sono incagliati a causa delle procedure di compensazione ovvero da quell'iter con il quale il Comune, in base al regolamento generale delle Entrate, recupera crediti dai cittadini per tasse o multe non pagate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

