Regione 40 milioni di euro per i servizi Asacom | via ai primi pagamenti

La Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per i servizi Asacom, che offrono assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione agli studenti con disabilità. Sono in corso i primi pagamenti destinati a garantire il supporto necessario agli alunni, contribuendo a promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e attento alle esigenze di ogni studente.

La Regione stanzia 12 milioni di euro per l’Assegno di formazione GOL e riapre le scadenze fino al 28 febbraio 2026. Opportunità per disoccupati, giovani, donne e categorie fragili. Iscrizioni tramite Centri per l’Impiego. La notizia su gonews.it https://www.gon - facebook.com facebook

A 377 viticultori piemontesi sono stati assegnati dalla Regione 6,2 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti. Potranno sostituire impianti esistenti con altri più moderni, di maggiore qualità e redditività sul mercato. x.com

