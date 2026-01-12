Regione 40 milioni di euro per i servizi Asacom | via ai primi pagamenti
La Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per i servizi Asacom, che offrono assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione agli studenti con disabilità. Sono in corso i primi pagamenti destinati a garantire il supporto necessario agli alunni, contribuendo a promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e attento alle esigenze di ogni studente.
La Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli alunni con disabilità. La somma verrà liquidata alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali in due fasi, per garantire il mantenimento del livello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
