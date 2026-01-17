Premio Stampa Ferrara 2026 a Telestense | riconoscimento a 50 anni di informazione locale

Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato conferito a Telestense in occasione dei suoi 50 anni di attività. L'iniziativa riconosce l'impegno e la qualità dell'informazione locale, premiando il lavoro di giornalisti, operatori e tecnici che hanno contribuito a mantenere alta l'attenzione sulla comunità ferrarese nel corso degli anni.

Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense. "Quelli di ieri e di oggi e, speriamo - si augurano gli addetti di Assostampa -, quelli di domani". Un riconoscimento da parte dell'associazione Stampa Ferrara all'attività di informazione e.

A giornalisti e tecnici di Telestense il premio Stampa Ferrara 2026 - Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense, emittente locale del Ferrarese che opera da 50 anni nel territorio ... msn.com

Presentazione del vincitore del Premio Stampa Ferrara 2026 venerdì 16 gennaio 2026 alle 12:30 davanti alla sede di Telestense - Venerdì 16 gennaio 2026 alle 12:30 è in programma la conferenza stampa a cura dell'Associazione stampa di Ferrara davanti alla sede di Telestense (via Virginia Woolf, all'altezza del numero 17, a ... cronacacomune.it

