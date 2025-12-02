La Tigre di Forlì a fumetti vince il premio ' Salva la tua Lingua locale' | prestigioso riconoscimento per la Fumettoteca

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' con sede a Forlì inizia un 'Dicembre d'Oro' con un altro importante traguardo: il fumetto che onora la Romagna. La Sezione Caterina Sforza è stata insignita di un prestigioso riconoscimento nell'ambito del premio nazionale 'Salva la tua lingua. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tigre forl236 fumetti vinceLa Tigre di Forlì a fumetti vince il premio 'Salva la tua Lingua locale': prestigioso riconoscimento per la Fumettoteca - La Sezione Caterina Sforza è stata insignita di un prestigioso riconoscimento nell'ambito del premio nazionale 'Salva la tua lingua locale' ... Secondo forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tigre Forl236 Fumetti Vince