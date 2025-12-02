La Tigre di Forlì a fumetti vince il premio ' Salva la tua Lingua locale' | prestigioso riconoscimento per la Fumettoteca
La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' con sede a Forlì inizia un 'Dicembre d'Oro' con un altro importante traguardo: il fumetto che onora la Romagna. La Sezione Caterina Sforza è stata insignita di un prestigioso riconoscimento nell'ambito del premio nazionale 'Salva la tua lingua. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutto il Calcio che (non) Conta - Virtus Possidiese ASD Seconda Categoria ? Sei sotto di due gol, fuori casa, la domenica sta andando male, a tratti malissimo…ma il tuo CAP è il Tigre Riccardo Golinelli? Sì! Tripletta, maxi rimonta e si torna verso casa c - facebook.com Vai su Facebook
La Tigre di Forlì a fumetti vince il premio 'Salva la tua Lingua locale': prestigioso riconoscimento per la Fumettoteca - La Sezione Caterina Sforza è stata insignita di un prestigioso riconoscimento nell'ambito del premio nazionale 'Salva la tua lingua locale' ... Secondo forlitoday.it