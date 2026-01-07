' Premio Stampa' un concorso tra gli studenti per realizzare l' opera del riconoscimento

L'Associazione Stampa Ferrara, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna, indice il Premio Stampa 2026. Il concorso coinvolge gli studenti dell'istituto Dosso Dossi, invitandoli a realizzare l'opera che fungerà da riconoscimento ufficiale. Questo progetto mira a valorizzare il talento giovanile e a promuovere il rapporto tra giovani artisti e il mondo dell'informazione.

