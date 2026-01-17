Precipita mentre va a pescare Alain Cortellazzi muore sul colpo | lascia moglie e figlia

Alain Cortellazzi, in viaggio verso un’uscita di pesca, è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba e ha perso la vita. La tragedia ha colpito la sua famiglia, lasciando moglie e figlia. L’incidente si è verificato durante un normale percorso, senza preavviso, suscitando dolore e sorpresa nella comunità locale. Restano da chiarire le cause esatte di questa perdita improvvisa.

Stava andando a pescare, come faceva spesso, quando è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba. È morto così Alain Cortellazzi, 65 anni, residente a Lonato del Garda, il cui corpo è stato ritrovato nella mattinata di venerdì 16 gennaio, in un’area impervia del promontorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Esce di notte per andare a pesca, scivola e finisce nel precipizio: muore a 65 anni il lonatese Alain Cortellazzi Leggi anche: Albergatore precipita dal tetto dell'hotel e muore sul colpo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Precipita mentre va a pescare, Alain Cortellazzi muore sul colpo: lascia moglie e figlia; Va a pescare alla Rocca di Manerba, ma precipita e cade nel vuoto: è morto Alain Cortellazzi; Esce di notte per andare a pesca, scivola e finisce nel precipizio: Alain Cortelazzi muore a 65 anni; La tragedia del Garda: la vittima è il 65enne Alain Cortellazzi. L'uomo è precipitato per 40 metri. Precipita mentre va a pescare, Alain Cortellazzi muore sul colpo: lascia moglie e figlia - Stava andando a pescare, come faceva spesso, quando è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba. bresciatoday.it

Va a pescare alla Rocca di Manerba, ma precipita e cade nel vuoto: è morto Alain Cortellazzi - La vittima aveva 65 anni, era uscito di casa ieri sera. brescia.corriere.it

Tragedia alla Rocca di Manerba, 65enne precipita da 30 metri: morto sul colpo - Si tratta di Alain Cortellazzi, un uomo residente a Lonato del Garda che si stava recando a pescare. Dalle prime ricostruzioni pare che abbia perso l'equilibrio x.com

Castel di Sangro: operaio precipita da un ponteggio, è grave Un operaio di 63 anni, originario di Mugnano di Napoli, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un ponteggio nel cantiere dell’Ospedale di Castel di Sangro, dove sono in corso lavori al facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.