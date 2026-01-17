Precipita mentre va a pescare Alain Cortellazzi muore sul colpo | lascia moglie e figlia

Alain Cortellazzi, in viaggio verso un’uscita di pesca, è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba e ha perso la vita. La tragedia ha colpito la sua famiglia, lasciando moglie e figlia. L’incidente si è verificato durante un normale percorso, senza preavviso, suscitando dolore e sorpresa nella comunità locale. Restano da chiarire le cause esatte di questa perdita improvvisa.

Stava andando a pescare, come faceva spesso, quando è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba. È morto così Alain Cortellazzi, 65 anni, residente a Lonato del Garda, il cui corpo è stato ritrovato nella mattinata di venerdì 16 gennaio, in un’area impervia del promontorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

