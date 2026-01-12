Albergatore precipita dal tetto dell' hotel e muore sul colpo

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata a Campo Tures, in Alto Adige, dove Heinrich Röck, proprietario dell'hotel Heini, è deceduto dopo essere caduto dal tetto della struttura. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026. Le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire, e le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulla dinamica dell'evento.

Tragedia a Campo Tures, in Alto Adige. Heinrich Röck, noto albergatore e patron dell'hotel Heini, è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026, dopo essere caduto dal tetto della struttura. Il 75enne è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto.L'incidente a Campo. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

