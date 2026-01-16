Esce di notte per andare a pesca scivola e finisce nel precipizio | muore a 65 anni il lonatese Alain Cortellazzi

Nella mattina del 16 gennaio 2026, a Manerba del Garda, un escursionista di 65 anni, Alain Cortellazzi, è deceduto dopo essere scivolato e caduto in un precipizio durante un'uscita notturna di pesca. L’incidente si è verificato sulla collina della Rocca di Manerba, un'area nota per i percorsi impervi e il paesaggio suggestivo sul lago di Garda. Le autorità stanno effettuando le verifiche necessarie per ricostruire l’accad

Manerba del Garda (Brescia), 16 gennaio 2026 – Tragedia alla Rocca di Manerba, dove attorno alle 8.43 di oggi 16 gennaio 2026 un escursionista è scivolato mentre affrontava un sentiero impervio sulla collina denominata “Rocca di Manerba”, affacciata sul lago di Garda. L’uomo, 65 anni, Alain Cortellazzi di Lonato del Garda, ha fatto un volo di diversi metri. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’arrivo dei soccorsi . Le persone che hanno assistito alla disgrazia hanno mandato sul posto Il Soccorso Alpino e Speleologico della V Delegazione Bresciana, La Guardia Costiera, un elicottero del 118 partito da Bergamo, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e i carabinieri di Salò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esce di notte per andare a pesca, scivola e finisce nel precipizio: muore a 65 anni il lonatese Alain Cortellazzi Leggi anche: Scivola nel lago mentre pesca a Capodanno e muore a 22 anni: trovato il corpo di Andrea D’Agostini Leggi anche: Scivola nel buio e finisce in un dirupo: ragazza salvata nella notte Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Andrea D'Agostini muore nel lago la notte di Capodanno: il 12 gennaio il funerale del 22enne. Esce di notte per andare a pesca, cade nel vuoto e muore - Tragica fine per Alain Cortellazzi di Lonato che è stato trovato stamattina ormai privo di vita lungo un sentiero della Rocca di Manerba. giornaledibrescia.it

