Portici il Pd attacca il M5s | Ignoranti ridicoli cafoni mentalmente obnubilati

Da anteprima24.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Portici, il confronto tra il Pd e il M5s si infiamma, evidenziando tensioni e divergenze politiche. Dopo la nomina del sindaco uscente Vincenzo Cuomo come assessore regionale, il vice Giovanni Iacone ha risposto sui social criticando duramente i pentastellati, definendoli “ignoranti” e “cafoni”. La situazione riflette il fragile equilibrio del campo largo locale e le complesse dinamiche interne ai partiti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il campo largo a Portici è in frantumi. Mentre il sindaco uscente Vincenzo Cuomo è stato nominato assessore regionale proprio da un esponente del M5s, Roberto Fico, il suo vice Giovanni Iacone attacca duramente i pentastellati con un post su Facebook in cui replica a un post dello stesso Movimento. “ A volte “, scrive Iacone, “ capita che un partito o un movimento politico ha una disgrazia. Dei rappresentanti territoriali che fanno della ignoranza il loro target di vita. Già è capitato che un ingegnere affermasse che Portici ha 4 Km di strade, confondendo i km quadrati della città con i Km lineari delle strade. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

