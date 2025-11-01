Cirielli | Il Reddito di Cittadinanza regionale non si può fare Poi attacca l' accordo Pd-M5S-De Luca

"Noi siamo una squadra di persone che ha deciso di metterci la faccia. Queste elezioni non sono un fatto politico perché noi dobbiamo avere una Campania con i servizi che devono funzionare". Lo ha detto il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli alla presentazione della lista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it