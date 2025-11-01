Cirielli | Il Reddito di Cittadinanza regionale non si può fare Poi attacca l' accordo Pd-M5S-De Luca

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Noi siamo una squadra di persone che ha deciso di metterci la faccia. Queste elezioni non sono un fatto politico perché noi dobbiamo avere una Campania con i servizi che devono funzionare". Lo ha detto il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli alla presentazione della lista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cirielli reddito cittadinanza regionaleEdmondo Cirielli lancia il reddito di “promozione” - Un po’ a sorpresa ieri Edmondo Cirielli lancia l’idea di un aiuto, tema caro al suo diretto ... Si legge su ilmattino.it

cirielli reddito cittadinanza regionaleCirielli contro De Luca: «Fondi europei tagliati è colpa della Regione» - «La Regione è incapace», l'attacco arriva da Edmondo Cirielli nel giorno in cui palazzo Santa Lucia scrive ai ministri del Lavoro e degli Affari Europei per ... Segnala ilmattino.it

cirielli reddito cittadinanza regionaleRegionali Campania: Cirielli, reddito promozione per favorire lavoro e formazione - "La nostra proposta parte dal presupposto che in Campania, nonostante gli incrementi nell'occupazione e nella riduzione della ... Come scrive agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Cirielli Reddito Cittadinanza Regionale