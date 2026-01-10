Dure le critiche di Pd M5S e Avs E la Lega attacca

Lo studio sull’impatto acustico dell’ampliamento dell’aeroporto di Firenze Peretola ha suscitato diverse reazioni, con critiche provenienti da Pd, M5S e Avs, mentre la Lega ha espresso un’attacca. La questione riaccende il dibattito sulla sostenibilità dell’opera e il suo impatto sulla comunità, evidenziando le tensioni politiche e sociali che caratterizzano il progetto.

Lo studio sull’impatto acustico legato all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze Peretola riaccende il fronte del no a Prato e alimenta uno scontro politico trasversale. I dati diffusi dal Comune parlano di un incremento del rumore che interesserebbe quasi 5mila residenti delle frazioni sorvolate e circa 1.200 persone che vivono in prossimità di ricettori sensibili, come scuole, asili nido e strutture socio-sanitarie. A commentare duramente i risultati è il segretario del Partito Democratico, Marco Biagioni. "Lo studio commissionato dal commissario Sammartino conferma quello che i pratesi sanno da anni: l’ampliamento dell’aeroporto peggiorerà la vita di migliaia di nostri concittadini – afferma –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dure le critiche di Pd, M5S e Avs. E la Lega attacca Leggi anche: Nuovo Cda all'aeroporto, le critiche del Pd e del M5s: "Prevalse logiche di spartizione" Leggi anche: Regionali, lunedì Fico a Benevento: per la prima volta insieme PD, M5S, AVS e Mastella La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dure le critiche di Pd, M5S e Avs. E la Lega attacca; Insulti a Schlein: bufera sul post del sindaco di Trieste. Dure le critiche di Pd, M5S e Avs. E la Lega attacca - Per Avs, con il coordinatore di Sinistra Italiana Alessio Laschi, l’unica soluzione resta il potenziamento dei collegamenti con Pisa. lanazione.it

Riforma pensioni 2026/ Pd e M5s contro odg Lega: è un imbroglio (ultime notizie 31 dicembre) - Riforma pensioni 2026, le parole del ministro dell’Economia Giorgetti e le critiche all’Odg presentato dalla Lega ... ilsussidiario.net

Opposizioni contro la manovra: Il governo aiuta solo i ricchi - Il Partito Democratico, M5s e le altre forze di opposizione hanno espresso dure critiche alla legge di bilancio approvata dal governo Meloni, definendola un provvedimento sbagliato e lontano dai reali ... globalist.it

Vincenzo Mariano. . JOAN BAEZ OGGI 85 ANNI LA POESIA SUL PICCOLO VERME VERDE La poesia è inclusa nella raccolta del 2024 “When You See My Mother, Ask Her to Dance” e alterna umorismo nero e dure critiche rivolte al carattere e alla leadership - facebook.com facebook

Bandita dalla guida turistica Fodor's, viene sconsigliata a causa dell'overtourism. Dure le critiche dagli operatori locali. #Fodor #Jungfrau #Oberland Bernese #overtourism #Altri Spazi #Sherpa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.