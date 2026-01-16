Ponte di Brivio dal 26 gennaio le limitazioni al traffico | veicoli pesanti vietati
Dal 26 gennaio, le limitazioni al traffico saranno in vigore sul ponte di Brivio, con divieto di accesso ai veicoli pesanti. La decisione è stata presa a seguito di un incontro presso la Prefettura di Bergamo, durante il quale sono stati definiti i dettagli per i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 342
Si è svolto venerdì 16 gennaio, presso la Prefettura di Bergamo, un incontro istituzionale decisivo per definire i dettagli operativi dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brivio, lungo la strada statale 342 "Briantea". A partire dal 26 gennaio entrerà in vigore una limitazione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
