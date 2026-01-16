Ponte di Brivio dal 26 gennaio le limitazioni al traffico | veicoli pesanti vietati

Da leccotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 gennaio, le limitazioni al traffico saranno in vigore sul ponte di Brivio, con divieto di accesso ai veicoli pesanti. La decisione è stata presa a seguito di un incontro presso la Prefettura di Bergamo, durante il quale sono stati definiti i dettagli per i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 342

Si è svolto venerdì 16 gennaio, presso la Prefettura di Bergamo, un incontro istituzionale decisivo per definire i dettagli operativi dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brivio, lungo la strada statale 342 "Briantea". A partire dal 26 gennaio entrerà in vigore una limitazione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il ponte di Brivio, stop di 15 mesi da marzo: prima le limitazioni poi ad aprile la chiusura

Leggi anche: Lavori al ponte di Brivio più vicini: chiusura al traffico da inizio aprile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

ponte brivio 26 gennaioBrivio: confermata la chiusura del ponte per 15 mesi, ma dal 26 gennaio stop ai mezzi leggeri con carico oltre 7,5 T - Al termine del vertice svoltosi oggi presso la Prefettura di Bergamo, è stata confermata la chiusura del ponte di Brivio ... merateonline.it

ponte brivio 26 gennaioPonte di Brivio, dal 26 gennaio le limitazioni al traffico: veicoli pesanti vietati - Chiusura totale prevista da aprile per 15 mesi dopo l'incontro in Prefettura con i sindaci e l'assessore regionale Terzi ... leccotoday.it

ponte brivio 26 gennaioIl ponte di Brivio chiude da aprile per lavori, preoccupano le ricadute sul traffico a Cisano - Preoccupano le conseguenze sul traffico già congestionato di Cisano ... ecodibergamo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.