Ponte di Brivio dal 26 gennaio le limitazioni al traffico | veicoli pesanti vietati

Dal 26 gennaio, le limitazioni al traffico saranno in vigore sul ponte di Brivio, con divieto di accesso ai veicoli pesanti. La decisione è stata presa a seguito di un incontro presso la Prefettura di Bergamo, durante il quale sono stati definiti i dettagli per i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 342

Ponte di Brivio, dal 26 gennaio le limitazioni al traffico: veicoli pesanti vietati - Chiusura totale prevista da aprile per 15 mesi dopo l'incontro in Prefettura con i sindaci e l'assessore regionale Terzi ... leccotoday.it

Il ponte di Brivio chiude da aprile per lavori, preoccupano le ricadute sul traffico a Cisano - Preoccupano le conseguenze sul traffico già congestionato di Cisano ... ecodibergamo.it

La Provincia Unica TV. . Il ponte di Brivio deve avere una corsia pedonale. Il sindaco Federico Airoldi scrive ad Anas chiedendo di approntare una passerella aggiuntivo. - facebook.com facebook

